В Китае нашли древнее кладбище бронзового века

Там ученые обнаружили множество древних предметов, монет и керамику.

Древний погост, площадью шесть тысяч квадратных метров, был найден в провинции Юньнань, на юге КНР. Его относят к бронзовому веку.

Как оказалось, именно соответствующий климат - жаркий и сухой, преобладающий под гидроэлектростанцией в бассейне реки Цзиньша, позволил сохранить древние останки и артефакты в довольно хорошем состоянии. Об этом сообщил исследователь, который вошёл в группу археологов, Юньнань Кан Лихун.

В процессе археологических работ было выявлено – 500 могил, в них были найдены около 300 самых разных объектов. Под изучение ученых попали: скелеты, керамика и монеты. Все найденные артефакты некогда принадлежали определённому племени или этнической группе.

Уже известно, что раскопки в этой области закончатся в первой декаде июня текущего года.



