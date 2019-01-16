В Египет обнаружен жилой дом возрастом 2000 лет

Во время раскопок были найдены предметы, свидетельствующие о датировке жилого дома.

Обнаружили «эхо прошлого» ученые их Археологической школы Научного тренировочного центра. Они считают, что древний дом некогда входил в крупный жилой комплекс. Об этом сообщает издание "Аль-Ахали".

По установленным данным, получается, что дом были построен в эпоху эллинизма, а конкретно во времена правления династии Птолемеев (4 век до нашей эры – начало нашей эры). В процессе раскопок были обнаружены: кости домашних животных, остатки глиняных амфор и серебряные монеты.

Своё мнение, относительно находки, высказал генеральный директор археологического управления Центрального Египта Гамаль аль-Самсатави. Он объяснил, что глиняные амфоры относятся к первому до нашей эры – первому веку нашей эры. Останки животных принадлежали лошадям и ослам, а серебряные монеты были обнаружены в льняной ткани.

Отмечается, что археологи, участвующие в раскопках, были обучены самым совершенным методам археологических раскопок. Всего в исследовательскую группу вошло 15 человек.



