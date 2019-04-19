Ученые: По лайкам можно определить семейное положение пользователя

Был создан специальный алгоритм, который помогает выяснить, холост ли человек или женат.

Ученые из Университета ИСМО поведали общественности, что по лайкам в соцсетях можно определить семейное положение любого человека, зарегистрированного на сайтах. Эксперты провели исследование, в результате которого был создан специальный алгоритм, помогающий узнать, связан ли пользователь узами брака. В ходе эксперимента стало известно, что данный алгоритм точен на 86%. Для того, чтобы узнать, женат пользователь или холост, проводится анализ соцсети с помощью одной программы, разработанной учеными.

Во время работы данная разработка применяет информацию, полученную со всех соцсетей, где зарегистрирован пользователь. Отметим, что с самого начала данная программа создавалась для того, чтобы определять психотип человека. Специалисты говорят, что эту программу может использовать работодатель. При создании программы именно это и брали за основу создатели.