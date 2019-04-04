Ученые: Мощнейший шторм на Юпитере исчезнет через два десятка лет

По последним данным, загадочное красное пятно на Юпитере постепенно сжимается.

Большое Красное Пятно (БКП) – это самый большой атмосферный вихрь из всех известных науке в Солнечной системе, его также называют постоянной зоной высокого давления, которая создаёт антициклонический шторм на Юпитере. Установить «достоверный» масштаб пятна считается невозможным, по примерным подсчётам его размер – 25-40 тысяч километров в длину. Известно, что скорость вихря в эпицентре пятна более 500 км в час. Кроме этого, с 1930 года БКП начинало сокращаться, а в недавнем времени ученые и вовсе пришли к новому открытию – пятно может полностью исчезнуть через 20 лет.

В NASA признались, с 2017 года было зафиксировано большое количество образований, которые выходили по спирали БКП. При этом длина образований время от времени доходит до 10 тысяч километров. Об это сообщает runews24.

Что привело к появлению этих шлейфов - пока неизвестно, но есть предположение, что они «создаются» в струйных атмосферных течениях.

Добавим, что огромные пятна-ураганы есть не только на Юпитере, например, на том же Нептуне «проживает» «Северное Большое Тёмное Пятно».



