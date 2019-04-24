Зафиксированы загадочные сигналы из космоса

Световые сигналы связанны с двойной звездой AG Draconis.

AG Draconis – это известная двойная звездная система, «проживающая» в северном созвездии Дракона в 16 световых лет от планеты Земля. Она состоит из гигантской звезды и белого карлика (остатка звездного ядра).

Дело в том, что в системе AG Draconis произошли аномальные вспышки, при этом случились они в текущей фазе активности. Астрономы начали фиксировать световые вспышки с 1932 года. Тогда было определено, что вспышки делятся на два типа – холодные и горячие, первые случаются в фазе активности, а вторые - позднее. Всего вспышек в этой звездной системе было 36. Добавим, что фаза активности обычно длится 9-15 лет, а затем наступает фаза покоя.

В 2015 году в начале фазы активности была обнаружена «горячая» вспышка, которая, затем повторилась тремя годами позже. Необычно то, что последовательность впервые поменялась за 130 лет наблюдения. Новая вспышка, по мнению ученых, должна была произойти весной 2019 года. Астрономы же, в свою очередь, эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Доклад об исследовании был опубликован на arXiv.