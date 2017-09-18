Астрономы: Солнечные вспышки могут уничтожить жизнь на Земле

К такому решению пришли ученые, зафиксировав подобные вспышки на других звездах.

Солнечная вспышка – это взрывной процесс выделения энергии, которая охватывает все слои солнечной атмосферы. Количество энергии, высвобождаемой во время этого «явления», может достигать 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. При этом фотоны от вспышки «доходят» до Земли за 8,5 минут после её начала, а облака плазмы – через двое или трое суток.

Астроном Юта Ноцу из университета Колорадо (США) объяснил, что сверхмощные вспышки происходят на Солнце довольно редко и раньше человечество не замечало их влияния, однако сейчас «супер-вспышка» может уничтожить цивилизацию на планете Земля. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ноцу с коллегами выдвинул эту теорию, изучив подобные Солнцу небесные светила. Дело в том, что на «солнцеподобных» звёздах возникают аналогичные вспышки, при этом их частота и мощность зависят от возраста и скорости оборота звёзд. Удалось достоверно установить, что вспышки случаются чаще на быстро вращающихся объектах, родившихся позже Солнца.

Самая мощная солнечная вспышка была зафиксирована 1 сентября 1859 года, она произошла вследствие «Солнечного шторма». Корональный выброс массы, вызванный вспышкой, достиг Земли за 18 часов. С первого по второе сентября наблюдалась крупнейшая за всю историю регистрации геомагнитная буря, она оказала большое влияние на телеграфные системы по всей Европе и Америке. Северные сияния были обнаружены даже над Карибами.

Ноцу считает, что подобный «сценарий» ещё может произойти, и сейчас человечеству стоит готовиться к этому – думать, как защитить электронику и орбитальные космические аппараты.



