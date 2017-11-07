Ученые: инопланетяне могут быть похожи на пасту

Фантастические фильмы и рассказы, часто описывают инопланетян, напоминающих своими чертами человека, или же существ, похожих на огромных пауков и тараканов. Американский астрофизик Дуглас Вакох не исключает возможность того, что внеземные существа в большей части похожи на привычные нам формы жизни.

Многие ученые надеются увидеть на далеких планетах бактерии. Исходя из исследований Мамонтовых горячих источников в Йеллоустонском национальном парке, ученые одного из университета штата Иллинойс сообщают, что пришельцы вероятнее всего были бы похожи на пасту.

На месте проведения исследований, одноклеточные организмы составляют бактериальные маты (биоценозы, состоящие из прокариот и располагающиеся на дне водоемов в прибрежной зоне), которые состоят из нитчатых волокон, каждая нить включает в себя триллионы сцепленных клеток.

По данным ученых, 98% микроорганизмов относятся к единому виду Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Эти организмы произвели эволюцию 2,5 млн лет назад при отсутствии на планете кислорода. Исходя из этого специалисты предполагают, что эти микроорганизмы похожи на любые другие формы жизни, которые существуют во Вселенной.