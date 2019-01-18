Ученые воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Британскими учеными-археологами с помощью использования технологии моделирования 3D-графики, был воссоздан древний форт пиктов, существовавший в III-IV веках в Шотландии.

Впервые данный форт был обнаружен в 19 веке, обычными ребятами из города Стонхейвен, но археологические работы в этом месте начались лишь спустя 100 лет. Данное поселение является одним из древнейших в своем роде. Народ проживал в этих места с конца античности до 10 века. По одной из точек зрения, пикты вели свое происхождение от кельтов.

Форт внешне состоит из окружающих его крепостных стен, а внутри поселения находились каменные дома. Природное размещение форта хорошо защищало его от внешних угроз, но в какой-то из моментов случился обвал горной породы и город частично обрушился в воду. Вероятнее всего это случилось в конце IV или начале V веков. После разрушения форта местные жители покинули его.

В настоящее время большая часть построений находится в воде, хотя ранее скалистый выступ был соединен с остальной частью суши небольшим переходом. Сейчас этот переход также отсутствует, из-за чего археологом довелось привлечь скалолазов для проведения высотных работ.