Ученые поведали, как справиться со стрессом

Выяснилось, что прогулка или просто нахождение на свежем воздухе положительно влияет на борьбу со стрессом.

Американские ученые благодаря новому исследованию рассказали, как справиться со стрессом. В эксперименте участвовало 36 человек. Всех участников попросили на протяжении восьми недель гулять на улице три раза в неделю. Гуляние на улице должно было длиться не меньше десяти минут. Также у добровольцев брали пробы слюны до и после прогулок.

В результате выяснилось, что прогулка или просто нахождение на свежеи воздухе значительно снижает уровень кортизола и альфа-амилазы, которые являются биомаркеров стресса. Специалисты отмечали, что больше положительного эффекта от прогулки наблюдалось, когда на свежем воздухе человек находиться 20-30 минут.