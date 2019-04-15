Американские инженеры удивили мир новым роботом-ленивцем

Америка не перестаёт удивлять изобретениями своих ученых и инженеров. Одним из последних достижений гениев стал уникальный робот, который уже прославился своими возможностями. Робот способен самостоятельно лазать и перемещаться с одного троса на другой.

Изобретатели из Технологического института Джорджии ласково называют робот-ленивец, так как передвигается именно по принципу ленивца. Кроме этого, робот потребляет небольшое количество энергии и с помощью солнечных батарей может использоваться практически неограниченное время.

Робот стал альтернативным решением для сельского хозяйства. Засеянное поле требует ежедневного ухода, необходимо регулярно следить за состоянием растений и выявлять проблемные участки. Обычно с этим справляются беспилотники, но они не эффективны на малых площадях. Кроме этого, они не способны непрерывно следить за состоянием поля, так как требуют замены батарей. Робот-ленивец идеально подходит для мониторинга состояния растений. Ученые предложили натянуть тросы на необходимую площадь и пустить своего робота для работы.

Изобретение состоит из двух частей. Перемещение происходит за счет колеса в каждой части, которое соприкасается с тросом. Если роботу нужно переместиться с одного троса на смежный, он задействует второй двигатель, находящийся в соединяющей петле. Питание робот получает от аккумулятора и от двух солнечных батарей. Применение колес для передвижения по тросам дает роботу большую энергическую эффективность, в сравнении с другими похожими роботами.