Для этого эксперты использовали экспериментальное исследование и математическое моделирование.

Ученые из Университета Эмори провели эксперимент, который показал, что хроническое воспаление может стать причиной расстройства психики. Для выяснения этого они использовали опытные исследования и математическое моделирование. В результате стало известно, что воспалительные цитокины – молекулы, использующие иммунную систему – в частности приводят к уменьшению выработки дофамина.

Отметим, именно дофаминовая система мозга ответственна за образование мотивации. Когда организм человека борется с какой либо инфекцией или залечивает рану, мозг на это время отключает функцию делать какое-то другое дело, чтобы не тратить много энергии. Уменьшение мотивации часто становится причиной психического расстройства.