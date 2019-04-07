Эксперты: Иммунная система воздействует на принятие решений

Иммунитет является важным механизмом в организме, чем считалось до этого.

Американские ученые пришли к выводу, что иммунная система воздействует на принятие решений. В основном воспалительные процессы в организме влияют на нормальную работу иммунитета, от которой зависит не только физиологическое и ментальное здоровье, но и на поведенческие факторы. Эксперты говорят, что лежащие в основе принятия решений механизмы – это очень интересная область науки, так как процесс, итогом которого является принятие решение, можно сравнить с магией. Недавно ученые более тщательно изучили эту «магию».

Специалисты определили, что во время принятия решения определенную роль играет баланс активности иммунной системы и интенсивность воспалительных процессов. Дело в том, чтобы человеческому организму побороть воспаление нужно значительные ресурсы, поэтому за годы эволюции появился определенный механизм – воспаление и иммунитет меняют поведение человека, чтобы сохранить энергию. Это открытие может также объяснить появление депрессии и другие поведенческие расстройства.