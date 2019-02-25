Ученые определили, как нарушение режима сна влияет на человека

Нарушение режима сна может вызвать заболевания гипертонии, диабета и ожирение.

Ученые из США выяснили, как нарушение режима сна влияет на человека. Они определили, что это может привести е гипертонии, диабету и ожирению, а также другие нарушения обмена веществ. Эксперты говорят, что люди, которые ложатся спать и встают в разное время, на 27% имеют увеличенный риск развития вышесказанных заболеваний.

Причиной для этого стали циркадные ритмы, которые отвечают за количество гормонов, а также влияют на выброс инсулина в кровь. Отметим, для того, чтобы прийти к таким выводам ученые в течение шести лет наблюдали за шестью тысячами людей возрастом от 45 до 84 лет.