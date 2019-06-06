Ученые: Хроническая бессонница может привести к смерти

Бессонница и плохой сон могут привести к гипертонии, диабету второго типа, депрессии и другим заболеваниям.

Специалисты недавно провели новое исследование, которое доказало, что хроническая бессонница может привести у смерти. Помимо этого, также могут возникнуть такие заболевания: гипертония, диабет второго типа, болезнь Альцгеймера, депрессия и другие. В исследовании участвовало больше девяти тысяч человек в возрасте 65 лет и старше. Почти половина участников жаловалась на проблемы с засыпанием. Также добровольцы говорят, что их сон длиться положенное время, но после побудки они не чувствуют себя отдохнувшими. Выяснилось, что у людей, спящих меньше пяти часов, в пять раз увеличивается риск развития гипертонии, а диабета – в три раза. Специалисты поведали, что бессонница ухудшат когнитивные способности, из-за чего может развиться деменция.

Люди, которые не высыпаются, трудно сосредотачиваются на задаче, плохо обрабатывают информацию. Бессонница в пожилом возрасте сказывается на проблемах со здоровьем, ночными позывами к хождениям в туалет. Главной причиной возникновения бессонницы ученые считают эмоциональный стресс. Специалисты говорят, что по определенному количеству времени на сон нет «золотой середины», все индивидуально. Эксперты рекомендуют не употреблять перед сном алкоголь, кофеин и другие напитки, вызывающие энергичность. Также не стоит употреблять тяжелую пищу. Стоит уделять время физическим упражнениям, а также корректировать освещение комнаты.