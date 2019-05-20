Учёные: в немецком городе Майнце найден ценный 1000-летний саркофаг

В одной из самых древних церквей Германии международная группа учёных нашла саркофаг. По их мнению, захоронению около 1000 лет. Находка является очень ценной, по предварительным данным саркофаг принадлежит архиепископу Эрканбальду.

Достать саркофаг из-под земли получилось в течение двух месяцев. По меркам проведения раскопок это достаточно быстро. В работах по извлечению захоронения принимали участие учёные разных областей. Среди них – генетики, специалисты по средневековому текстилю и металлу, рентгенологи, антропологи, инженеры и радиологи. Для поднятия крышки саркофага использовали специальную систему шкивов, так как вес крышки более 7 центнеров. Под крышкой саркофага практически ничего не осталось, даже зубов. В могиле найдены лишь несколько останков костей. В погребении использовали негашеную известь, что помогает телу разлагаться быстрее.

В захоронении были найдены остатки одежды, которая была покрыта позолотой. Позже ученые определили, что это был головной убор и обувь. В пользу теории об архиепископе Эрканбальде, позолота указывает на высокий пост священнослужителя.

Версия про архиепископа пока точно не доказана. Но то, что саркофаг нашли возле центрального нефа церкви, а тело было уложено головой к алтарю, говорит о многом.Кстати, архиепископ служил в городе Майнц с 1011 года по 1021 годы.

Исследователи отмечают, что саркофаг был использован дважды. Во второй раз саркофаг был изменен внешне и в размерах.