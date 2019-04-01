Учёные: на острове Лусон обнаружены уникальные виды прыгающих крыс

Филиппинские учёные обнаружили новые виды крыс, которые оказались очень прыгучими как кенгуру и имеют отличительные черты от своих сородичей. Животные обитают на острове Лусон, который находится на Филиппинах.

В конце 2000-х годов американские и филлипинские ученые под руководством Эрика Рикарта во время проведения полевых исследований, заметили несколько новых видов землеройных крыс. Наблюдения проводили на горах Лабо и Минган. Биологам долгое время не удавалась идентифицировать животных, так как они ведут достаточно скрытный образ жизни.

Все попытки приманить прыгучих крыс кокосом и арахисовым маслом заканчивались неудачами. И только недавно ученые попробовали полакомить крыс дождевыми червями. Эти угощения животные по достоинству оценили.

Ученые смогли лучше рассмотреть внешний вид и поведение новых видов. Отличительными чертами являются: пушистый мех, заостренные морды, коренных зубов практически нет. За счет крепких лап они прыгают, словно маленькие кенгуру. Крыс назвали Rhynchomys labo и Rhynchomys mingan по месту их обитания. Соавтор исследования Лоуренс Хини рассказала, что животные роют множество троп и прыгают по ним в поисках дождевых червей и днём, и ночью.