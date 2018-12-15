Ученые определили идеальную формулу улучшения потенции

Мужскую силу может пошатнуть как стресс, так и усталость.

Многие мужчины испытывают проблемы с потенцией. Причин такого явления может быть множество, но самыми распространенными являются стресс и усталость. Чтобы бороться с этим ученые определили идеальную формулу. По словам экспертов, кофе способен улучшить потенцию. Оказалось, что мужчины старше 20 лет, выпивая в день 2-3 чашки данного напитка, на 42% меньше сталкиваются с проблемами с эрекцией. Тщательно изучив данный вопрос, специалисты пришли к выводу, что кофеин способен действовать на мужчин как Виагра, расширяя сосуды, увеличивая кроток.

Также кофеин способен увеличить подвижность сперматозоидов. Однако кофе действует как афродизиак, если сделан из натуральных зерен. Если злоупотреблять напитком, то можно добиться противоположного эффекта. Эксперты рекомендуют употреблять кофе всего три чашки в день с промежутком не меньше трех часов между приемами. Ученые говорят, что кофе не стоит пить перед сексом, так как это может привести к снижению уровня тестостерона и кислорода в крови, тем самым мешая усвоению железа.