Ученые: Луна "виновна" в замедлении вращения Земли

Это «явление» когда-нибудь приведёт к масштабным землетрясениям и разрушит экосистему Земли.

Ученые узнали, что вращение Земли со временем замедляется, ведь планета использует энергию, чтобы удержать «приливы» перед орбитой Луны.

Приливное ускорение – это эффект, вызванный гравитационно-приливным взаимодействием в системе естественный спутник - центральное тело. Следствиями этого эффекта являются изменение орбиты спутника и изменение вращения центрального тела вокруг своей оси.

Масса Луны сравнительно велика (если сравнить соотношение других спутников к своим «хозяевам»), при этом она находится довольно близко к Земле, вызывая приливы на планете.

Земля же удерживает приливы перед орбитой Луны, используя для этого свою энергию. Это, как следствие, приводит к сильным и учащенным колебаниям земной поверхности и может говорить об изменении ядра планеты. Ведь последствия «выходят» на поверхность. Об этом сообщает «Дни 24».

Ученые установили, что с начала 20 века на Земле начали происходить землетрясения выше 7 баллов, при этом они происходили в годы, когда её вращение замедлялось, таким образом, в периоды «замедления» было зафиксировано примерно 25 сильных подземных толчков в год. А во время, когда планета возвращалась к естественной скорости оборота вокруг своей оси, количество землетрясений снизилось до 15 ежегодно.

Но, как оказалось, приливы необходимы для Земли, поскольку без них планета нагреется, а её экосистема полностью разрушится. Эксперты сообщают, что через несколько миллиардов лет скорость вращения Земли будет сопоставима орбитальному периоду Луны, это приведёт к изменению погоды, а приливы станут постоянным явлением.



