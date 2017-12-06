Выводы специалистов основаны на анализе данных из 50 различных источников.

Ученые составили список катастроф, способных уничтожить человечество. Это касается теоретического предположения. Дл того, чтобы прийти к такому выводу эксперты проанализировали данные, взятые из различных источников, которых насчиталось 50. Одним из главных уничтожителем всего живого на планете считается глобальное потепление. К 2055 году температура на Земле может увеличиться на два градуса. Однако с каждым разом ситуация будет ухудшаться, что приведет к увеличению уровня океана и затоплению суши, а также часто будут наблюдаться цунами.

Также угрозу несут частые опасные эпидемии, которые в один момент могут накрыть планету. В список опасностей вошли: малярия, холера, бубонная чума, туберкулез и другие. Специалисты отмечают, что с развитием современных технологий и вооружения есть риск ядерной катастрофы. Одного взрыва мощной ядерной ракеты будет достаточно, чтобы ликвидировать целый город. Использование такого оружия может привести и к другим последствиям для Земли. Также есть риск погибнуть человечеству и всему живому из-за столкновения астероида и планеты, ведь в космосе их предостаточное количество.