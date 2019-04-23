Жизнь продлевают не только фрукты: Учёные определили список полезных для этого продуктов

Их следует обязательно включать в своё меню. Они помогут достичь желанного долголетия при хорошем здоровье.

Учёные США определили, что человеческую жизнь продлевают не только фрукты: Специалисты определили список продуктов, которые не менее полезны для этого.

Учёные отмечают, что за последние годы пошла настоящая мода на фрукты, как на источник продления жизни. При этом, осталась недооценённой польза орехов, зелени и ягод.

Они также способствуют здоровому долголетию. В этих продуктах много клетчатки. Помимо того, её содержат также бобовые и разнообразные каши.

Учёные, чтобы прийти к такому выводу провели 158 исследований, а также 58 различных опытов, которые были посвящены ЗОЖ.

В итоге, они установили норму по потреблению клетчатки, которая будет способствовать продлению жизни. Это 25-30 грамм. В таком случае риски по развитию диабета или сердечно-сосудистых заболеваний будут сведены к минимуму.

Если человек страдает гипертонией, эксперты рекомендуют ему также дополнительно питаться фруктами и овощами.

При их параллельном употреблении с цельнозерновыми продуктами, это нормализирует артериальное давление и приведёт к понижению уровня холестерина в крови.

Ну и, естественно, помимо правильного питания, нужно соблюдать и другие правила, способствующие продолжительной жизни. Необходимо поддерживать здоровый вес своего тела, полностью отказаться от курения и свести до минимума употребление алкоголя.