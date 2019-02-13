Кола, хлопья, булочки: ультра-обработанные продукты сокращают жизнь

Продукты с высокой степенью обработки могут привести к преждевременной смерти и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказали эксперты из Европесйких стран, Северной и Южной Америке.

Ученые заключили, что в ультра-обработанной пище большое содержание сахара, жиров, вредных красителей. Витаминов и клетчатки в таких продуктов почти нет. К вредной еде специалисты отнесли полуфабрикаты, газировку, кукурузные хлопья, мучные изделия, восстановленные мясные и рыбные продукты. Они проходят несколько этапов промышленной обработки. Несмотря на то что в таких продуктах содержится много вредных добавок они составляют 20-60% ежедневного рациона.

В течении 10 лет ученые проводили исследование. Под наблюдением были 20 тысяч человек. Раз в два года ученые оценивали их пищу. За время эксперимента зафиксировано 335 смертей. Людей употреблявших ультра-обработанные продукты погибло в несколько раза больше, чем тех кто питался малообработанными продуктами. Исследования показали, что увеличение в рационе доли ультра-обработанной пищи в 10 раз увеличивает уровень загрязнения сосудов. Что впоследствии приводит к заболеваниям сердца. Усугубляют влияние нездоровой еды и другие вредные привычки (курение, употребление алкоголя).

Также диетологи провели исследования и выделили продукты, употребляя которые вы продлите себе жизнь. Полезный завтрак состоит из яиц, цельнозерновых крупы, йогурта, бананов и ягод. В список попали продукты, способные замедлить процесс старения человека — это ягоды (арбуз и черника), натуральный йогурт, брокколи, апельсин, овсянка, продукты с повышенной жирностью (авокадо, жирная рыба, грецкие орехи и миндаль).