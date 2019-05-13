«Сердце можно защитить в любом возрасте»: Учёные определили 8 способов

Проблемы могут начать зарождаться при переходе «планки» в 40 лет. Однако, они до поры, до времени не проявляются.

Учёные, работающие в Британском фонде сердца, пришли к выводу, что этот орган человеческого организма можно защитить в любом возрасте. Для этого специалисты определили 8 способов.

Сначала в ходе своих исследований они выяснили, что приводит к росту смертности от заболеваний сердца и сосудов у людей трудоспособного возраста до 65 лет.

Как оказалось, это диабет, ожирение и ведение сидячего образа жизни. Тем, кому исполнилось 40, уже следует внимательнее контролировать своё сердце. Требуется регулярная проверка веса, артериального давления, уровня холестерина, сахара, а также состояния печени и почек.

Это нужно, поскольку предстоящий инсульт или сердечный приступ, зачастую, не имеют очевидных симптомов. В любом случае, следует бросить курить, а употребление алкоголя свести к минимуму.

В умеренных количествах, как отмечают английские учёные, спиртное способно разжижать кровь. С этим связывается его кардиозащитная способность. Однако, оно не может защитить сердце так, как физические упражнения.

В любом возрасте требуется прохождение ЭКГ, занятие спортом и сбалансированное питание. В рационе должны быть овощи, фрукты, бобовые, рыба и нежирная птица. Для занятий спортом в зале предлагается отводить в неделю 150 минут. Полезны будут также плавание, пробежки и загородные прогулки.

Ещё одной серьёзной проблемой является одиночество, которое всё больше становится свойственным не только пожилым, но и достаточно молодым людям. Оно также может являться причиной сердечного приступа.

Следовательно, общение людей и наличие у них друзей является немаловажным фактором выживания человека и его долголетия.