Ученые: совсем скоро людям придется жить без кофе и бананов

Исследования климатологов показали, что уже к 2080 году на Земле не останется мест, где смогут расти кофейное дерево и бананы.

К такому результату приведет глобальное потепление и другие неблагоприятные факторы изменений планетарной погоды. С каждым годом на Земле становится все жарче, говорят ученые, а между тем кофейное дерево чрезвычайно чувствительно к любым изменениям окружающей среды. Со временем на планете не останется мест, где кофе сможет нормально произрастать.

Та же ситуация складывается и с банановыми растениями. Кроме общего потепления, бананы крайне нуждаются в обильном поливе. А ведь уже сейчас многие регионы испытывают острую нехватку пресной воды. Если ситуация усугубится, то выращивать бананы станет еще и невыгодно экономически, считают эксперты.

По мнению исследователей, пострадать от изменений климата могут и другие «милые сердцу» человека сельхозкультуры. Например, сокращение виноградников, на которых растут элитные сорта, приведет к тому, что гурманы могут остаться без многих премиальных сортов вина. Конечно, здесь возможна замена капризных сортов на менее прихотливые.

А вот что касается кофе и бананов, тут нам стоит надеяться лишь на генетиков, говорят ученые. Возможно, ко времени «кофейной катастрофы» люди успеют вывести новые разновидности этих растений, которые смогут справиться с глобальными изменениями.