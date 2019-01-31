Бананы полезны далеко не всем: К такому выводу пришли эксперты

Этот плод очень любят в России и дети, и взрослые. Тем более, что и цена его вполне доступна.

Бананы могут стать незаменимыми при лечении многих болезней. В то же время, они полезны далеко не всем. К такому выводу пришли эксперты.

Бананы являются с ботанической точки зрения ягодами. Впрочем, хотя в России об этом мало кто знает, на их полезность это не влияет.

В частности, бананы содействуют поддержанию в человеческом организме нужного баланса между минералами и витаминами.

Как считают эксперты, они же являются существенным источником энергии. Это следует из того, что в них очень много углеводов.

Также бананы содержат много калия. Три банана в день вполне удовлетворяют организм в получении его суточной нормы.

При помощи этого микроэлемента от бананов происходит понижение артериального давления. Кроме того, эта ягода способна оказывать благотворное влияние не функционирование сердечно-сосудистой системы.

Помимо того, бананы являются незаменимыми при лечении от стрессов, анемии, а также осенней депрессии или весеннего авитаминоза..

Бананы содержат очень много клетчатки и, поэтому, очень полезны для деятельности желудочно-кишечного тракта.

Однако, в употреблении их имеются и противопоказания. Их не следует есть тем, у кого высокие показатели по свёртываемости крови.

Также они не рекомендуются к употреблению тем, у кого сахарный диабет или ожирение.

Помимо того, бананы могут спровоцировать вздутие живота. Поэтому, эксперты не советуют кормить ими детей в возрасте до трёх лет.