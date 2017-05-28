В Японии выращивают бананы со съедобной кожурой. Ученые из Окойамы добились этого благодаря новому способу выращивания.

Съедобная кожура бананов тоньше обычной и менее горькая. Этот эффект достигнут в результате метода, который получил название «Замораживание и пробуждение». Сначала растение помещается в холодильную камеру с температурой -60 ° C. Так воссоздаются условия как при ледниковом периоде. Затем температуру постепенно повышают до естественной среды, в которой обычно растут бананы. Таким образом ученые активизируют древние ДНК. К тому же такой продукт не обрабатывают пестицидами, так как в Японии нет естественных врагов этих растений.

В ноябре фрукты появились в продаже. Однако приобрести продукт оказалось непросто. Компания, занимающаяся их производством, реализует только 10 фруктов в неделю.

Тем же, кому удалось попробовать банан со съедобной кожурой, отмечают необычный вкус похожий на ананас. Фрукт более сладкий, чем обычный банан. К тому же банановая кожура содержит много полезных элементов. Однако такой фрукт необходимо есть только полностью созревшим.