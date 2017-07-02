Космическая станция «Юнона» сфотографировала чёрный вихрь на Юпитере

Чёрный вихрь разразился на самой огромной планете в Солнечной системе. Снимок был сделан всего в 15 тысяч километрах от «явления».

Juno (в переводе «Юнона») – это автоматическая межпланетная станция НАСА, запущенная 5 августа 2011 года. Её задание – исследовать пятую планету от солнца – Юпитер. Она вышла на орбиту «газового колосса» 5 июля 2016 года.

29 июня 2016 года произошла передача первых фотографий планеты и её спутников, сделанные «Юноной». Затем были переданы «песни солнечного ветра» из системы Юпитера. Далее аппарат вышел на орбиту вокруг небесного тела, и на следующий день включил пять научных инструментов, после их отключения перед выходом на орбиту. Семь дней спустя, он передал первые снимки с орбиты на Землю, а через полтора месяца максимально сблизился с планетой. Добавим, что «Юнона» должна сделать 37 оборотов вокруг Юпитера.

29 марта 2019 года космическая станция совершала свой 20-ый облёт, и зафиксировала чёрный вихрь на планете на расстоянии около 15 тысяч километров. В НАСА назвали это явление - «юпитерианской бездной».

В НАСА сообщили, что «Юнона» будет выполнять свою миссию до июля 2021 года, а когда её срок придёт, она выполнит контролируемый сход с орбиты и сгорит в атмосфере планеты. Уничтожение «космического вещателя» необходимо, ведь в процессе своей миссии он подвергается высокому уровню излучения, что, скорее всего, приведёт к отказу команд или к столкновению с одним из спутников Юпитера, а их у «гиганта» - 79.



