В Канаде найдено растение, поедающее саламандр

Канадские биологи из Университета Гуэлфа обнаружили в одной из болотистых местностей Алгонкинского парка-заповедника необычное растение.

Данной находкой было хищное растение, которое поедало не только насекомых, но более крупных позвоночных созданий, в частности саламандр. Данный вид растений довольно распространен на территории Канады. Ранее учеными замечалось, что оно питается только насекомыми, которые попадают в его чашеобразные листья и со временем разлагаются там за счет выделения растением специальных ферментов. Ранее не замечалось, что растения могут переварить кого-либо из позвоночных.

После тщательного осмотра местности, ученые выявили, что каждым пятым растением в парке было поймано саламандру, длинна которой достигала человеческого пальца. Некоторыми из растений были пойманы по несколько саламандр.

По предварительным данным биологов, период, когда саламандры попадали «в ловушку» припадает на момент их активного. Предположительно они могли пытаться достать добычу из цветка, либо сами прятались от хищников в растении, в результате чего попав в него не могли выбраться.

Как заявляют ученые, растения могли стать плотоядными в результате нехватки питательных веществ в почве, в которой они обитают, к примеру азота, которого практически нет в болотистых местах.