Эксперты: Сон при свете вызывает у женщин увеличение веса

Выключение света перед сном снижает вероятность развития ожирения.

Американские ученые провели исследование и выяснили, что сон при свете вызывает у женщин увеличение веса. Эксперты решили обследовать 43 722 женщины в возрасте 35-74 лет. В начале своего эксперимента все женщины не имели проблем со здоровьем. Оказалось, что использование во время сна небольшого и не яркого света не связано с набором веса, однако женщины, которые спали со светом или включенным телевизором, имела на 17% больше вероятность увеличить свой вес на пять килограмм и больше во время исследования.

Ученые говорят, что люди генетически приспособлены к естественной среде с солнечным светом днем и темнотой ночью. Именно поэтому влияние искусственного освещения может привести к нарушениям выработки гормонов, а также нарушение других биологических процессов. Все это проходит таким образом, чтобы вызвать ожирение.