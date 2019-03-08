Ученые разгадали тайну образования горы Ахуна на Церере

Ледяная гора сформировалась из «грязевого пузыря».

Впервые Ахуна была обнаружена на снимках, сделанных космическим аппаратом Dawn на орбите планеты-астероид Цереры в 2015 году.

Владимир Нойман из Мюнстерского университета (ФРГ) рассказал, что некогда в недрах карликовой планеты под воздействием высокой температуры образовался некий «пузырь», в состав которого входили: глина, природные воды, содержащие растворённые минеральные вещества в повышенных концентрациях и различные каменистые породы – жидкие и подвижные. Таким образом, «пузырь» начал подниматься и замерз, что привело к образованию гигантского грязевого вулкана. Об этом сообщают «РИА Новости».

Ученые полагают, что под ледяной горой находится гравитационная аномалия, наличие которой говорит о «выгнутой» материи мантии в сторону поверхности планеты – эта теория опровергает версию о падении метеорита в данную область Цереры.

Исходя из этого, получается, что гора – это часть мантии, которая отделилась, по неизвестным причинам, от основания, растаяла и стала подниматься на поверхность, при этом выбраться полностью ей не удалось, поскольку значительная часть «грязевого пузыря» застыла по пути. Собственно, именно за счёт самой раскаленной и лёгкой части «церерской лавы» образовалась гора Ахуна.

Добавим, что Китайское национальное космическое управление планирует доставить в 2020-х годах первые образцы грунта с Цереры.



