Ученые: выявлена склонность к выбору похожих романтических партнеров

По исследованиям ученых из университета Торонто характер нового романтического партнера будет таким же, как и у бывшего спутника.

Вопросом схожести выбираемых партнеров занялись психологи Джефф Макдональд и Юбин Парк. Они проверили опрос среди пар, которые состоят в отношениях около восьми лет, а также среди их бывших партнеров. В опросе применили известную модель «Большой пятерки». Участники исследования отвечали на вопросы по пятибалльной шкале. Из полученных результатов, ученые выявили около трех моделей схожести характеров. Они сравнивали ответы между нынешними партнерами, а также ответы бывших партнеров.

Анализируя выявленные черты участников, стало ясно, что характеры бывших партнеров имеют большую схожесть с характерами нынешних. Ученые сделали вывод о том, что у каждого человека имеется склонность выбирать похожих романтических партнеров по характеру, иногда и по внешности.

В целом, тяготение к партнерам одного и того же типажа считается весьма распространённым явлением. В некотором роде это даже полезно. Например, прошлые отношения сложились не лучшим образом, но полученный опыт даёт возможность осознать былые сложности. В последующих отношениях человек сможет избежать многих ошибок и осечек при выборе партнера с таким же психотипом.