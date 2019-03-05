Оксфордские ученые: Земля движется вокруг Солнца по квадратной орбите

Проведя многочисленные математические подсчёты, ученые из Оксфордского университета совершили новое «открытие» – Земля движется по квадратной орбите. Астрономы теперь в недоумении.

Напомним, что доказанная версия предполагает следующее – орбита Земли вокруг светила имеет эллиптическую форму, то есть больше похожа на овал, чем на круг. При этом некоторые элементы эллиптичной орбиты всё же периодически меняются, а именно: эксцентриситета, наклонения, положения перигелия.

Теория оксфордских ученых якобы опровергает вышеупомянутую версию. Аргументировано это «открытие» было тем, что математический расчет количества дней летнего и зимнего солнцестояния не совпадет с движением Земли вокруг Солнца по эллиптичной орбите. Об этом сообщает OAnews.

Ученые полагают, что третья планета от солнца, как и другие космические объекты, вращается по квадратной орбите, однако доказать свою теорию они так и не смогли.



