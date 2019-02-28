Изгнанная планета связана со звездным пролетом 3 миллиона лет назад

Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли и Стэнфордского университета считают, что по определенны причинам орбита планеты вокруг звезды HD 106906 изменилась так, что она осталась привязанной к системе на косой орбите, аналогичной орбите предполагаемой Планеты Девять, прикрепленной к нашей собственной Солнечной системе.

Планета, вращающаяся вокруг молодой двойной звезды, возможно, была возмущена другой парой звезд, которые слишком близко подошли к системе между 2 и 3 миллионами лет назад, вскоре после того, как планета образовалась из закрученного диска пыли и газа.

Если это подтвердится, это подкрепляет аргументы о том, что звездные промахи помогают лепить планетные системы и могут определить, есть ли у них планеты со стабильными орбитами.

По словам ученых, может быть, космическое цунами ударило по этим системам и перестроило все вокруг них, но у нас нет доказательств. У астрономов есть редкие наблюдательные доказательства того, что один из объектов мягко влияет на одну из планетных систем в галактике.

Две двойные звезды, теперь они далеко друг от друга, катались друг на друге 2-3 миллиона лет назад, оставляя дымящийся след: неупорядоченная планетная система.

Астрономы уже ищут звездный пролет в прошлом нашей Солнечной системы, но с тех пор, как это, вероятно, произошло 4,6 миллиарда лет назад, большинство доказательств остыло. Звездная система, которую изучали астрономы, идентифицированная только по номеру HD 106906 и расположенная примерно в 300 световых годах от Земли в направлении созвездия Crux, очень молода, всего около 15 миллионов лет.

Сотрудники Института астрофизики частиц и космологии Кавли в Стэнфорде пытаются понять, что произошло в самом начале образования нашей Солнечной системы. Сейчас их внимание привлечено в первую очередь к HD 106906.

Планета, получившая название HD 106906 b, имеет массу около 11 Юпитеров, она вращается вокруг HD 106906, недавно обнаруженной двойной звезды, на орбите, наклоненной примерно на 21 градус от плоскости диска, который содержит весь другой материал вокруг звезды. Ее текущее местоположение, по крайней мере, в 738 раз дальше от своей звезды, чем Земля от солнца, или примерно в 18 раз дальше от своей звезды, чем Плутон от солнца.

При более внимательном рассмотрении HD 106906 астрономы обнаружили, что у звезды есть однобокий кометный пояс. Странная орбита планеты и тот факт, что пылевой диск сам по себе асимметричен, указывали на то, что что-то нарушило молодую систему.

Ученые предположили, что планета была изгнана из своей солнечной системы взаимодействием с другой, пока еще невидимой планетой в системе или проходящей звездой. Планета была выброшена на эксцентрическую орбиту, когда она подошла опасно близко к центральной двойной звезде. Повторные гравитационные удары от двоичного объекта быстро бы выбросили планету в межзвездное пространство, но проходящие звезды спасли планету, сдвинув ее орбиту на более безопасное расстояние от двоичного объекта.

Если найдутся звезды, которые могли бы дать HD 106906 b дополнительный гравитационный удар, второй удар, гипотетическая Планета Девять была бы в нашей Солнечной системе, считают ученые.

Изучение планетной системы HD 106906 похоже на возвращение назад во времени, чтобы наблюдать облако комет Оорта, формирующееся вокруг нашего молодого Солнца. Наши гигантские планеты гравитационно отбросили бесчисленные кометы на большие расстояния. Многие были полностью выброшены, став межзвездные объекты, как'Oumuamua, но другие были под влиянием проходящих звезд.

Этот второй удар звездным пролетом может отделить орбиту кометы от дальнейших столкновений с планетами, спасая ее от перспективы выброса. Эта цепь событий сохраняла самый примитивный материал Солнечной системы в глубокой заморозке вдали от Солнца миллиарды лет.

Ученые надеются, что будущие наблюдения, такие как обновленный каталог измерений Gaia, прояснят значение пролета на HD 106906.