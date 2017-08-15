РАН просит у Роскосмос 17 млрд. рублей, чтобы приступить к российско-американскому проекту "Венера-Д"

Для реализации проекта "Венера Долгоживущая» РАН по космосу потребуется 17 миллиардов 370 миллионов рублей на 10 лет, впрочем, с американской стороны потребуется примерно та же сумма.

Письмо с просьбой выделить РАН соответствующие средства поступило в Роскосмос сегодня, 13 июня. Сейчас оно рассматривается работниками госкорпорации. Об этом сообщает ТАСС.

Добавим, что до мая 2019 года запуск «Венеры-Д» должен был произойти в период с 25 декабря 2027 года по 16 января 2028 года на ракете-носителе «Ангара-5» с разгонным кубом ДМ-03 со стартового стола космодрома «Восточный». Однако с наступлением третьего месяца весны поступило предложение – перенести запуск на ноябрь 2029 или на июнь 2031 год; все зависит от скорости изготовления аппарата и, естественно, выделенных средств на его реализацию.

Задачей «Венера-Д» будет изучение второй по удалённости планеты от солнца.



