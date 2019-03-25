Учёные: береговая линия Австралии будет под защитой искусственных «лесов»

Прибережные регионы материка все больше подвергаются ущербу от штормов и ураганов. Всему виной – глобальное потепление, как заявляют учёные.

Учёные из Университета Квинсленда запатентовали уникальную технологию искусственного «леса» на воде. Плавучий «лес» имеет вид конструкции с рядами специальных труб. Трубы изготовлены из пластика и бетона, длиной около двадцати метров. Барьеры в виде труб позволяют конструкции оставаться гибкой и сохранять сопротивление сильных ветров. Поверхность труб будет специально скошена и напоминает пандус. За счёт этого, волны будут быстро рассеиваться и не причинять значительных разрушений.

Главный руководитель проекта Ван Чиэньмин заявляет, что технологию плавучего «леса» они планируют применить возле берегов Австралии, Филиппин, Тайваня, Бангладеша и Мозамбик. По статистике, именно береговая линия этих стран чаще всего подвергается сильным штормам и ураганам.

Прежде чем испробовать технологию в реальных условиях, австралийские учёные проведут эксперимент в бассейне. Для исследования создадут искусственные волны и протестируют эффективность метода.