НАСА отправит на Марс астронавтов с юмористом

Задача юмориста – поддерживать высокий командный дух в ходе пилотируемого полёта на Марс.

Недавно стало известно, что в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили о намерении найти юмориста, который будет поддерживать хорошее настроение и, соответственно, высокий моральный дух у астронавтов во время марсианской миссии.

«Вакансия» открыта НАСА, искать юмориста помогает антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон. Он объяснил, что юморист среди астронавтов просто необходим, ведь в период длительных космических миссий в команде нарастает напряжение и понижается командный дух, вот в такие моменты и нужен человек, умеющий сплотить команду, а шутник сможет разрядить обстановку и повысить моральный дух у всех астронавтов. Об этом сообщает UfacityNews.ru.

Добавим, что пилотируемый полёт на Марс запланирован НАСА на 30-е годы текущего столетия. К тому же на эту миссию будет тщательный отбор среди астронавтов. Требуется люди устойчивые к психологическим нагрузкам. Будут учитываться такие аспекты как: культура, религия, образ жизни и даже философия, в случае если экипаж будет международным. Для уменьшения чувства оторванности от Земли специалисты планируют создать на космическом корабле иллюзию смены времён года, пения птиц и привычных для жителей Земли запахов.



