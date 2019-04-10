Искусственные острова Шотландии оказались старше Стоунхенджа

Археологи обнаружили в Шотландии искусственные острова, возраст которых может превышать 5 тыс. лет.

Кранноги - это искусственные острова, которые строились в реках и озерах Шотландии и Ирландии. Изготавливались такие платформы из древесины и камня, которые устанавливались на сваях на мелководье, а иногда на уже существующих скалах. Один из таких кранногов обнаружили исследователи Дункан Гарроу и Фрейзер Стурт, чем и удивили весь научный мир. После радиоуглеродного датирования керамики и дерева, использующихся при постройке острова, ученые пришли к выводу, что их возраст превышает 5 тыс. лет. Анализ показал предполагаемое время использования материалов - 3640-3360 годы до нашей эры, что делает их гораздо старше знаменитого Стоунхенджа, который появился в 3020-2910 годах.

Ранее считалось, что подобные кранноги возводились в 1400-500 годах до нашей эры, и служили они, по мнению исследователей, для проведения ритуальных обрядов и пиров.