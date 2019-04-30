По версии астрономов в Солнечной системе найдены лучшие места для проживания новых колоний человечества

Ученый некоммерческого Института планетарных наук Энн Хендрикс в соавторстве с Юк Юнгом предлагает использовать комбинацию разных видов энергий Титана.

Он обладает плотной атмосферой, имеет свои облака, создающие дополнительную защиту от солнечной радиации, а также огромные запасы жидких углеводородов, превышающие в сотни раз земные. Ветряная, солнечная, геотермальная, гидроэнергетика, и множество других энергий способны обеспечить всем необходимым колонистов, которые соберутся осваивать это небесное тело. Осталось только найти способ преодолевать огромное расстояние. Путешествие от Земли до Титана на существующих двигателях займёт 7 лет. Остальные варианты. В каждом есть свои плюсы и минусы. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета с невероятно разряжённой атмосферой, которая почти отсутствует, и достаточно низкой температурой. Эта проблема с трудом, но решается. У Венеры гравитация схожа с земной, но вулканы, дожди серной кислоты и температура около 480 градусов по Цельсию создают определённые трудности. Европа – спутник Юпитера, покрыта толстой коркой льда огромных размеров, на которой можно строить колонии какие только будет угодно. Церера с виду непривлекательна для жизни, но имеет множество полезных ископаемых, а также водяной лёд, достаточный для существования большой колонии. Луна – ближайший кандидат для освоения, но Марс даёт намного лучшую защиту от метеоритов и радиации, обладая своей атмосферой. Русла на марсианской поверхности говорят о наличии в прошлом планеты источников воды, красный оттенок возник из-за высокого содержания оксидов железа.