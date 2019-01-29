Врачи: офисная работа стала опасной для здоровья

Большинство хронических заболеваний возникает из-за сидячей работы за компьютером, как заявляют британские эксперты научного сообщества Mind.

По статистике, серьёзные заболевания организма возникают в большинстве случаев у офисных работников. Офисная работа часто сопровождается стрессами, неправильным питанием и низкой физической активностью.

Большинство людей, которые приходят на новую работу в офисе, чувствуют себя вдохновленными, бодрыми и веселыми. Но спустя год или два, появляется резкое нежелание работать, сопровождаемое постоянным стрессовым состоянием. Результаты исследования британскими специалистами показали, что больше 5% офисных работников переживали продолжительные депрессии и даже задумывались о самоубийстве.

Офисная работа в основном предусматривает работу за компьютером. Длительное времяпровождение перед экраном монитора неизбежно влияет на состояние зрения. Через пару лет, работники часто замечают снижение зрения и начинают носить очки. Распространенным последствием работы за компьютером является синдром сухого глаза. Главная причина – редкое моргание глаз из-за чего пересыхает роговица и подвергается воздействию микробов.

Также на этот синдром влияют: неправильное расположение экрана, сухость воздуха из-за работы кондиционера, разница между яркостью источника света и экраном монитора. Во избежания появляения этого синдрома необходимо следить за частотой моргания и делать специальную гимнастику для глаз.

Ранее проведенный опрос среди новопришедших офисных работников показал, что в первые несколько лет работы в офисе почти 50% офис-менеджеров прибавляют в весе почти 5 килограмм. Опрос провела американская компания Harris Interactive. Почти никто не заинтересован организовывать свой обед правильно, принося еду в ланч-боксах. Поэтому большинство питается в ресторанах быстро питания, то есть употребляют фаст-фуд. Небольшие перерывы в работе сопровождаются чаем или кофе в дополнении сладостями, печеньем или пряниками. Соответственно, неправильное питание приводит к избыточному весу, и часто к ожирению. Специалисты рекомендуют увеличивать физическую активность вне офиса и соблюдать режим питания.

Кроме стрессов, нарушения обмена веществ, упадка зрения, сотрудники жалуются и на другие болезни. Они обращаться в медицинские учреждения с болями в позвоночнике, с болезнями сердечнососудистой системы, тромбозами и другими недугами.

Врачи призывают всех у кого сидячая работа – больше двигаться в течение дня, проводить гимнастику для глаз, следить за осанкой во время сидения и всегда соблюдать режим правильного питания. Соблюдая полезные рекомендации можно избежать последствий офисной работы в виде хронических заболеваний.