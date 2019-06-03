Эксперты сообщили, как распознать психоз

Признаками заболевания могут стать бедность лексикона и частое употребление в разговоре слов, связанных со звуками.

Эксперты из США сообщили, как распознать психоз. Свои выводы ученые сделали, проанализировав интервью 40 человек, которые на протяжении двух лет наблюдались у психиатров. В итоге у 12 человек из всех был выявлен психоз – нарушение, во время которого человек теряет связь с реальностью, а также начинает видеть и слышать то, чего нет в настоящем. Специалисты говорят, что есть несколько признаков, по которым можно распознать психоз. Это бедный лексикон, а также часто употребляемые слова, связанные со звуком.

Для своего исследования эксперты использовали специально разработанный алгоритм, чтобы выяснить частоту применения вышесказанных признаков. В итоге алгоритм определил пациентов с психозом с точностью в 93%. Ученые говорят, что даны способ, в особенности алгоритм, в будущем смогут применять все психиатры.