Луна открыла тайну ранней эволюции Солнца – Учёные

Звезда нашей системы смогла «разбудить» жизнь на Земле. Одновременно, она же уничтожила все возможности, чтобы нечто подобное могло развиваться на Марсе и Венере.

Учёные до сих пор не знают, каким был вид Солнца на протяжении первого миллиарда лет существования. Это загадка, которую очень важно понять, поскольку именно тогда закладывались основы того, как станут формироваться и эволюционировать планеты. И вот сейчас Луна открыла небольшую тайну ранней эволюции светила.

Учёные получили возможность предполагать, что «юное» Солнце отличалось происходящими на нём сильными вспышками радиации. При этом, космические лучи новой звезды распространялись на огромные расстояния.

Наличие массы таких высокоэнергетических частиц помогло тому, что на Земле начала развиваться жизнь. Они провоцировали начало химических реакций, которые, в итоге, сделали так, что наша планета стала тёплая и влажная. Однако, такое сверхмощное длительное излучение оказалось полностью фатальным для соседних планет.

Прийти к такому выводу ученые смогли после того, как тщательно проанализировали лунный грунт.

Согласно некоторый утверждений, Луна является фрагментом Земли, отколовшимся после того, как произошёл крупный космический катаклизм. В то же время, в её породах калий и натрий содержатся в намного меньших количествах в сравнении с земной почвой.

Учёные склонные пояснять это несовпадениями во вспышках Солнца. Потоки излучаемых солнечных частиц, называемые солнечным ветром, и выбросы корональной массы, видимо, смогли постепенно выбить с поверхности Луны молекулы таких веществ.

Это предположение легло в основу компьютерной модели, чтобы произвести вычисление активности юного Солнца и связанного с этим параметра – скорости вращения.

Оказалось, что наше светило в ранний период своего существования вращалось заметно медленнее в сравнении с 50% молодых звёзд. В первый миллиард лет Солнце совершало один оборот за 9-10 теперешних земных суток.

Лишь при этих условиях Солнце было способно к выбросу такого солнечного ветра на Луну, чтобы на ней так снизились показатели натрия и калия.

Ранняя Земля имела тонкую оболочку, в которую входил водород и гелий. Массированные вспышки на Солнце смогли за 200 миллионов лет разогнать эту первобытную дымку.

Вместе с затвердеванием земной коры, вулканы стали создавать новую атмосферу. Воздух наполнялся такими веществами, как углекислый газ, азот и водяной газ.

На протяжении следующего миллиарда лет, самые ранние земные бактерии занялись потреблением углекислого газа, с одновременным выделением кислорода и метана. В этот же период Земля «обзавелась» собственным магнитным полем, которое стало защищать планету от солнечной радиации.

Скорость вращения Солнца в тот период было идеальным для того, чтобы на Земле стала появляться жизнь. При более активном излучении, это было бы полностью невозможным.

Венера и Марс оказались более «невезучими». На Венере были жидкие океаны, но отсутствовало своё магнитное поле. В итоге космические лучи привели к потере водорода. Имевшиеся водоёмы исчезли за первые 600 миллионов лет существования этой планеты. В атмосфере стал содержаться углекислый газ, что вызвало мощнейший парниковый эффект.

Марс находится дальше от Солнца в сравнении с Землёй. Однако, на этой планете магнитное поле очень слабое, а гравитация – низкая. Это не позволяло эффективно противостоять солнечным лучам. Примерно, 3,7 млрд лет тому назад его атмосфера настолько истощилась, что произошло полное испарение жидкой воды в космос.

Сейчас вращение Солнца ещё более замедлилось. На один оборот требуется 27 дней. Произошло и понижение активности, хотя мощные вспышки на этой звезде периодически продолжают происходить.