Найден «летний» способ борьбы с гипертонией

Выяснилось, что главное для лечения заболевания употреблять овощи.

Некоторое время назад ученые нашли «летний» способ борьбы с гипертонией, которая может спровоцировать в организме много проблем, среди которых развитие сердечно-сосудистые заболевания. Выяснилось, что главное для лечения болезни употреблять овощи. Статистика показала, что каждый четвертый житель России не подозревает о гипертонии. Что касается сердечных заболеваний, то они лидируют по причинам смертности. Главными причинами увеличения риска заболеваний являются вредные привычки, постоянный стресс, малоподвижный образ жизни, а также питание.

По этому поводу специалисты советуют уменьшить количество употребляемой соли, которая удерживает воду в организме и повышает давление. Убрать последствия пищевой добавки можно с помощью свеклы. В ходе исследования грызунам давали соль и свекольный сок. В результате оказалось, что овощи могут противостоять гипертонии, а также уменьшает влияние хлорида натрия на организм человека.