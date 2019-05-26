Ученые: Ожирение снижает репродуктивную функцию у мужчин

Если в паре женщина не может забеременеть, то причина связана со здоровьем мужчины.

Ряд исследований показали, что чаще всего желанная беременность не наступает из-за того, что у мужчин наблюдается ожирение, так как лишний вес снижает репродуктивную функцию мужчин. Ученые сравнили здоровых мужчин с мужчинами, у которых есть проблемы с зачатием ребенка. Оказалось, что у мужчин распространенно ожирение и риск развития метаболических заболеваний. В частности мужская способность зачать оценивается на качестве спермы, но есть еще один способ – измерение объема яичек. Исследование показало, что мужчины с маленьким объемом яичек чаще остальных страдают от ожирения. Лишний вес приводит к изменению гормонального баланса, что приводит к проблемам с эрекцией.

Также ожирение влияет на уровень тестостерона в организме. Специалисты рекомендуют мужчинам, предрасположенным к ожирению советуют поддерживать физическую активность и разнообразить рацион. В основном рацион должен состоять из большого количества фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Эксперты говорят, что ожирение – это, конечно, причина снижения репродуктивной функции мужчин, но она не единственная. Также серьезно на это влияет курение и злоупотребление спиртным.