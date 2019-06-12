Ученые: Недостаток витамина С приводит к набору веса

Данный витамин также замедляет сам процесс похудения.

Некоторое время назад ученые из Великобритании заявили, что недостаток витамина С приводит к набору веса. Также дефицит данного вещества в организме препятствует похудению, замедляя этот процесс. Специалисты говорят, что многие люди сталкивались с тем, что сидя на диете и занимаясь спортом, вес остается на месте. Оказалось, что на это влияет не только недостаток витамина С, но и сон с включенным телевизором или светом в помещении. Эксперты отметили, что люди с дефицитом данного витамина постоянно чувствуют себя усталыми и раздражительными.

К тому, что в организме не достаточно витамина приводят некоторые вредные привычки, среди которых курение, неправильное питание, а также употребление большого количества алкоголя. Для того, чтобы избежать такой проблемы стоит включить в рацион больше продуктов, содержащих витамин С – шиповник, черная смородина, цитрусовые и почки с печенью.