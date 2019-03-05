Диетологи: похудение невозможно без определенного витамина в организме

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании заявляют, что недостаток витамина C сказывается на процессе похудения.

Витамин C один из самых важных витаминов, в которых нуждается человеческий организм. Британские диетологи утверждают, что дефицит витамина может привести к замедлению обменных процессов.

Такие пагубные привычки, как курение, употребление алкоголя, а также неправильный образ жизни и питание, создают дефицит витамина C. Подобные привычки имеются у каждого второго человека на планете, поэтому лишний вес является одной из самых распространенных проблем на сегодняшний день.

Кроме этого, недостаток важного витамина влияет на настроение, на устойчивость иммунитета и в целом на общее состояние организма человека. Диетологи утверждают, что похудение невозможно без витамина C. Поэтому они рекомендуют употреблять как можно больше продуктов, содержащих нужный витамин. Например: лимоны, апельсины, мандарины, киви. Но еще больше витамина содержится в шиповнике, крыжовнике, смородине, моркови и щавеле.

Кстати, витамин C является водорастворимым веществом и не накапливается в организме. Поэтому наестся фруктов летом и запастись витаминами на зиму не выйдет. Что бы витамин выполнял свои функции, необходимо пополнять его запасы ежедневно. А именно каждый день употреблять пищу с высоким содержанием данного витамина. Если такой возможности нет, специалисты предлагают покупать витамин C в таблетках. Необходимо учитывать имеющиеся противопоказания и перед применением проконсультироваться с врачом.