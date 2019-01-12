Американские ученые назвали главный признак нехватки витамина D

Ученые из США выяснили, что явным признаком нехватки витамина D является депрессивная триада.

Специалисты объясняют, что при нехватке витамина возникает комплексное психическое расстройство, а именно: постоянное плохое настроение, потеря умения испытывать радость, в целом пессимистический настрой. Кроме того, у больных нарушается мышление.

По словам исследователей, в проблеме замешан недостаток солнечного света, который, как правило, испытывает население северных широт в зимние месяцы.

Так как главным источником важного для человеческого организма витамина D является солнечное излучение, то у людей, которые редко бывают на солнце, появляются проблемы с данным витамином.

Учеными были исследованы 1300 пожилых людей с депрессией, у всех уровень витамина D в крови показал почти 15-процентное снижение по сравнению с людьми, не страдающими меланхолией.

Специалисты отмечают, что витамин D можно употреблять в форме таблеток, также человеческий организм его может получить из жирной морской рыбы, яичных желтков, злаков.