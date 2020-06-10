Ученые назвали телевизор ещё одной причиной чаще мыть руки

Корпус прибора содержит вещества, способные вызывать у детей снижение IQ.

Совместная группа ученых Дании и Чехии обнаружила ещё одну убедительную причину соблюдать личную гигиену. Данные опубликованы в научном издании Environmental Science & Technology Letters.

Телевизор назван предметом, содержащим вредные вещества. Оказывается, пластик, из которого изготавливают корпуса телевизоров, содержит вредные химикаты — галогенированные антипирены. Это огнеупорное вещество. Его частицы выделяются в окружающий воздух и вместе с пылью оседают на мебель и другие предметы быта. Особенно большое их количество скапливается на экранах смартфонов, планшетов и ПК. Видимо из-за статического электричества. Оттуда они попадают на руки.

Это очень опасно для детей. Поскольку доказано, что эти токсичные летучие вещества вызывают у них серьезное снижение уровня умственных способностей и поведенческие расстройства.

Предостеречь от контакта с вредными веществами могут частое проветривание и регулярная влажная уборка. Особенно же важно, отмечают ученые, чаще мыть руки.