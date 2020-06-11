Учёные разгадали тайну радиосигналов из глубин Антарктиды

При исследовании космических лучей физики удивились, некоторые импульсы поступали не из Вселенной, а от многовековых льдов.

Странные события зафиксированы дважды: в 2016 и 2018 годах. Импульсная антенна ANITA, поднятая над Антарктидой отметила появление необычных радиосигналов, идущих от поверхности.

Группа физиков, которую возглавил американец Ян Шумейкер, заинтересовалась данным фактом и дала ему новое объяснение. Отчёт опубликовал журнал Annals of Geology. ANITA на высоте 40 километров зафиксировала два случая аномалии. Лучи нейтрино поступали из космоса и, вдруг, два раза от поверхности Антарктиды.

Лучи существуют повсюду в космосе, возникают при взрывах звёзд или гамма-всплесках. Размеры столь малы, что они беспрепятственно проходят через любые объекты и через людей. Первые пояснения аномалий в Антарктиде гласили, что нейтрино, прибыли на Землю с противоположной стороны и пронзили её насквозь. Появилась теория о «стерильных нейтрино», существование которых наука не доказала.

Шумейкер с командой дали новое пояснение. Аномалии Антарктиды не связаны с подземными нейтрино, это отражение космических лучей. Сначала они пронзают верхний слой льда, затем – достигают фирна. Так называется уплотнённый вековой снег большой плотности с кристаллизированной структурой. Лучи нейтрино натыкаются на перепад плотностей и отражаются, отправляясь обратно в космос.

Существовала версия об отражении от подлёдных озёр Антарктиды. Физики её отмели, поскольку фирн присутствует на континенте повсюду, а водоёмы – редки. Шестой континент продолжает раскрывать свои тайны, оставаясь самым малоисследованным на планете.