Учёные Германии создали уникальный цемент для заживления костей

Долговечный материал местами даже заменяет ткани и способствует скорейшему срастанию переломов.

Учёные из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в сотрудничестве с коллегами из Вюрцбургского университета в Германии создали уникальный цемент для заживления костей. Новый состав способен восстанавливаться внутри организма, прочный, долговечный, устойчивый к повреждениям.

Цемент ускоряет срастание переломов, сохраняя естественную форму скелета. В процессе ношения он стимулирует образование новых сосудов в поврежденных участках. Благодаря удобной консистенции в виде пасты он вводится в поврежденное место при минимальном инвазивном доступе, что снижает риск инфицирования и легче переносится пациентом.

В основе уникального цемента давно известный кальций-фосфатный состав, который учёные армировали волокнами углерода и химически активировали поверхность, что придало ему новые свойства. Уникальный цемент подходит для замены костей, сращения в местах повреждения, создания долговечных имплантатов в местах большой нагрузки.

Ученые отмечают, что раньше из-за хрупкости костно-фосфатные имплантанты устанавливали только на голову и участки, не подвергающиеся интенсивным нагрузкам. Новый цемент универсален.

Создатели уверены, что их разработка принесет большую пользу медицине и получит широкое применение в создании костных имплантов.