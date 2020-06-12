Учёные из США: Счастливые люди реже страдают от расстройств желудка и кишечника

Серотонин защищает ЖКТ от опасных бактерий, выяснили сотрудники Техасского университета.

«Гормон счастья» серотонин считают одним из ключевых факторов хорошего настроения и психического здоровья. Однако этим его функции не ограничиваются. Как выяснили учёные из США, благодаря серотонину счастливые люди реже страдают от расстройств желудка и кишечника. Результаты исследований опубликовал научный журнал Cell Host & Microbe, как сообщает MedicalXpress.

Выработка почти 90% серотонина происходит в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Поэтому сотрудники Юго-западного Медицинского центра Техасского университета во главе с Ванессой Сперандио решили выяснить, влияет ли «гормон счастья» на бактерии, вызывающие пищевые инфекции.

Для этого в лабораторных условиях вырастили колонию опасной разновидности кишечной палочки (Escherichia coli O157) и обработали её серотонином. В результате «гормон счастья» помешал развитию инфекции.

Исследователи также провели эксперимент с опасной для грызунов бактерией C. Rodentium. Для этого выбрали две группы специально выведенных мышей: с повышенным образованием серотонина в организме и недостаточным. Как сообщили учёные, 1 группа животных легко перенесла пищевую инфекцию, а во 2 группе, где серотонин вырабатывался в малых количествах, заболевание протекало в тяжёлой форме, некоторые грызуны погибли.

Таким образом учёные удостоверились, что «гормон счастья» действительно защищает от тяжёлых расстройств желудка и кишечника. Глава исследовательской группы Ванесса Сперандио считает, что это открытие может стать ключом к решению важных вопросов современной медицины.