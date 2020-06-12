У шимпанзе в сердце вырастает кость, которая укрепляет важный орган

Анатомия приматов похожа на человеческую, изучение её особенностей может помочь в излечении болезней сердечной мышцы.

Английские исследователи из Ноттингемского университета обнаружили в сердцах ряда шимпанзе появление кости (os cordis), которая укрепляет важный для жизни орган. Эксперты обследовали 16 пожилых шимпанзе, 13 из них страдали фиброзом миокарда. У каждой «больной» в сердечной мышце образовалась кость или хрящ.

Кость в сердце – не редкость у некоторых видов животных: верблюда, северного оленя, коровы. Хрящ помогает кочующим животным стать выносливей. Сердце бурёнки за сутки прокачивает через вымя 10 тыс. литров крови. Без костного образования мышца быстро изнашивается.

То, что косточки присутствуют и в сердце шимпанзе – неожиданное открытие. Учёные задались вопросом, может ли os cordis образоваться у людей для укрепления органа. Результаты исследования обнародовал журнал Scientific Reports. Размер костей в сердцах шимпанзе – несколько миллиметров. Они встречались и у самцов, и у самок разного возраста. Чаще, у тех, которые страдают заболеваниями сердца. Учёные не до конца поняли функцию os cordis и механизм образования кости или хряща. Это – предмет предстоящих исследований. Одна из версий гласит, что такие отростки поддерживают работу сердечного клапана и меняют электрическую систему, контролирующую сердце.

Польза открытия очевидна. Дикие шимпанзе под угрозой вымирания. Популяцию можно восстановить, противодействуя смертельным болезням приматов. Почти 70% этого вида обезьян умирают от фиброза миокарда. Одновременно, опыт пригодится и для изучения новых способов лечения людей с болезнями сердца.